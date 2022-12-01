İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam! Ekmeğin yeni fiyatı 5 lira oldu
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 4 TL’den satılan 210 gram ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre yüzde 25 zamlanan ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında gerçekleştirildi.
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla İZTO çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.
210 GRAM EKMEK 5 TL OLDU
Geçtiğimiz haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması yönünde görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüşü alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.
Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü.
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