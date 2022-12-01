Ölüm yolu tarih oluyor! Ağrı Patnos yolu bölgeye neler katacak?

Türkiye'nin dev projeleri birbiri ardına hizmete açılıyor. Onlardan biri de 81 kilometre uzunluğundaki Ağrı Patnos bölünmüş yolu. Ölüm yolu olarak bilinen yer projeyle tarih oluyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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