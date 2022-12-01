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Ölüm yolu tarih oluyor! Ağrı Patnos yolu bölgeye neler katacak?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 10:45
Türkiye'nin dev projeleri birbiri ardına hizmete açılıyor. Onlardan biri de 81 kilometre uzunluğundaki Ağrı Patnos bölünmüş yolu. Ölüm yolu olarak bilinen yer projeyle tarih oluyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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