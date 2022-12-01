01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 13 kişi gözaltında

Son dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 13 kişi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
ABONE OL
Son dakika | İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 13 kişi gözaltında

Son dakika haberi...İstanbul’da 10 ilçede terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. DEAŞ'la bağlantılı olan şüphelilerin çatışma bölgelerine geçiş arayışında olduklarını belirledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA