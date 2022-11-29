SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek İstişare Kurulu'nu (YİK) topladı! Yazılı açıklama...
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı gerçekleşiyor. Toplantı sonrası yazılı açıklama beklenmekte.
SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleşiyor.
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