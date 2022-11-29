29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan müjdelemişti! Detayları belli oldu: Bakanlıktan sözleşmeli personele kadro açıklaması

Başkan Erdoğan müjdelemişti! Detayları belli oldu: Bakanlıktan sözleşmeli personele kadro açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan müjdelemişti! Detayları belli oldu: Bakanlıktan sözleşmeli personele kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Kabine Toplantısı sonrasında müjdelenen 'sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına' ilişkin uygulama esaslarını açıkladı. Duyuruda, "Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır." denildi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirlediklerini duyurdu. Buna göre, kamudaki sözleşmeli personeller 3+1 yıl sonra kadroya geçebilecek.

Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir."

Sözleşmelilere kadro müjdesi!
Sözleşmeli personele kadro nasıl olacak?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA