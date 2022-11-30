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Yılın son MGK toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde yarın yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Yılın son MGK toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde yarın yapılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın yılın son toplantısını yapacak. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları, Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

TOPLANTIDA GÜNDEM "PENÇE" OPERASYONLARI

Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

YUNANİSTAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ SİLAHLANMA FAALİYETLER

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI! TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantıda ele alınacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.


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