Yılın son MGK toplantısı! Başkan Erdoğan liderliğinde yarın yapılacak

TOPLANTIDA GÜNDEM "PENÇE" OPERASYONLARI

Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.