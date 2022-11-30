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Akşener Ağıralioğlu'nun kulağını çekti: Yufka yüreklilerin yolculuğumuzda yeri yok

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Akşener Ağıralioğlu’nun kulağını çekti: Yufka yüreklilerin yolculuğumuzda yeri yok

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortakları CHP'li vekillerle 'kulak çekme' polemiğine giren Yavuz Ağıralioğlu'nu isim vermeden uyardı. Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Kulağı çekilmeli' dediği Ağıralioğlu'nu ima ederek, "Üzerine basarak vurgulamak isterim ki İYİ'ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi.

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getirmiş, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet." yanıtını vermişti.

CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç, söz konusu açıklamaya sert tepki göstermiş, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcı olmakla suçlamışlardı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.

Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yapmıştı.

CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt gelmişti. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.

AKŞENER, AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞINI ÇEKTİ

İYİ Parti kanadından Ağıralioğlu'nu kızdıracak yeni bir açıklama daha geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortakları CHP'li vekillerle 'kulak çekme' polemiğine giren Ağıralioğlu'nu isim vermeden uyardı.

Akşener, CHP'li Engin Altay'ın, 'Kulağı çekilmeli' dediği Ağıralioğlu'nu ima ederek, "Üzerine basarak vurgulamak isterim ki İYİ'ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi.

AKŞENER: "YUFKA YÜREKLİLERİN YERİ YOK"

Akşener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim milletimiz için ya köprüden önce son çıkış, ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Merhum düşünce insanımız Galip Erdem'in dediği gibi; Türk milletini sevmekte birleşenler birbirlerini sevmeye mecburdurlar. Herkes bilmelidir ki hiçbir kardeşimizin bir diğerinin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz ya da vazgeçeceğimiz tek bir dava arkadaşımız da yoktur. Üzerine basarak vurgulamak isterim ki; bu hassasiyete İYİ'ler ailesinin bu temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır."

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