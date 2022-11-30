Akşener Ağıralioğlu’nun kulağını çekti: Yufka yüreklilerin yolculuğumuzda yeri yok

CHP "KULAĞINI ÇEKİN" DEDİ! ÇAĞRI HEMEN YANIT BULDU!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.

Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yapmıştı.

CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt gelmişti. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.