Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! ’Alevilik’ tartışmaları yeniden alevlendi: Ağıralioğlu ile Altay birbirine düştü

DİKKAT ÇEKEN 'ALEVİLİK' VURGUSU

Ağıralioğlu, açıklamasının devamında ise, 'Alevilik' tartışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İYİ Parti Milletvekili, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.