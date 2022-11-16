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Millet İttifakı'nda kazan kaynıyor! 'Alevilik' tartışmaları yeniden alevlendi: Ağıralioğlu ile Altay birbirine düştü

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Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! ’Alevilik’ tartışmaları yeniden alevlendi: Ağıralioğlu ile Altay birbirine düştü

Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını' dile getirmesi sonrası CHP kanadından, "Kraldan çok kralcı" tepkilerine maruz kalmıştı. Ağıralioğlu, Engin Altay'ın kendisini hedef alan açıklamalarına, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz." diyerek yanıt vermişti. İYİ Parti vekilinin, partisinin gündeme getirdiği 'Alevilik' çıkışını yeniden köpürtmesi ve 'günah çıkarması' dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masada kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kriz yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti kanadından açıkça veto yerken, gelişmeye ilişkin sıcak bir tartışma da patlak verdi.

AĞIRALİOĞLU 'KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ' DEDİ ORTALIK KARIŞTI

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyoruz" çıkışına ise CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay'dan sert yanıt geldi.

Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlayarak, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem" ifadelerini kullandı.

İTTİFAKTA KAZAN KAYNIYOR: YANIT GECİKMEDİ

Ağıralioğlu, yaşananlar sonrasında yaptığı yeni açıklamada, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz." dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'ALEVİLİK' VURGUSU

Ağıralioğlu, açıklamasının devamında ise, 'Alevilik' tartışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İYİ Parti Milletvekili, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

'ALEVİLİK' TARTIŞMALARINI İYİ PARTİ BAŞLATMIŞTI: "KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'NİN YÜZDE 70'İNE HİTAP ETMİYOR"

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmış, CHP liderinin Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade etmişti.

Oral, 'Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.' diyerek adaylık kapısını kapatması sonrası partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiş ve Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti.

KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİ'NİN POLİTİKASINDAN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Kılıçdaroğlu da İYİ Parti'nin ürettiği 'Alevilik' söyleminden duyrduğu rahatsızlığı şu ifadelerle dile getirmişti:

"Benim inancımı kim sorgulayabilir? Peygambere bile verilmeyen bir yetkiyi nasıl bir başka kişi kullanabilir? Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?"

Millet İttifakı’nda çirkin siyaset!
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na yeni veto

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