CHP-İYİ Parti kavgası büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Özkoç ve Altay'a yeni salvolar: Devlet düşmanlarına çıtları çıkmıyor bana atlıyorlar
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda endişeleri olduğunu söylemişti. CHP kanadından Ağıralioğlu'na sert tepki gelmiş, tartışmalar kamuoyunu bir hayli meşgul etmişti. Ortakları tarafından 'kraldan çok kralcı' olmakla suçlanan Ağıralioğlu, tartışmaları alevlendirecek yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanmasının olanaksız olduğunu, Erdoğan'ın da CHP liderinin aday olmasını istediğini söyleyen Ağıralioğlu, isim vermeden Engin Altay ve Engin Özkoç'u hedef aldı. Ortaklarına 'nezaketsiz' diyen İYİ Partili vekil, "Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler" tepkisini gösterdi.
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP Genel Bşakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getirmişti. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını vermişti.
CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç, söz konusu açıklamaya sert tepki göstermiş, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcı olmakla suçlamışlardı.
Tartışmalar sıcaklığını korurken Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak yeni bir çıkış geldi.
AĞIRALİOĞLU 'KILIÇDAROĞLU' TARTIŞMALARINI KÖRÜKLEDİ: "BEN SEÇMENİN ENDİŞESİNİ DİLLENDİRİYORUM"
Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında, "Kılıçdaroğlu kazanamaz" söylemini sürdürdü.
"Ben sağ seçmenin endişesini dile getiriyorum" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum" dedi.
Ağıralioğlu şunları söyledi;
"Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki; Acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım."
"DEVLET DÜŞMANLARINA ÇITI ÇIKMAYANLAR BENİM ÜSTÜME ATLADILAR"
Ağıralioğlu isim vermeden CHP'li Altay ve Özkoç'a "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da birini devlet düşmanlarına söyleyemediler." ifadeleriyle yüklendi.
Ağıralioğlu şunları söyledi;
"Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bize demokrasi vaat edenlere bakın hele. Herkesin eli belinde. Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler. HDP'nin oyları var falan güzellemesinin arkasında 'soykırım var' diyenlere, 'devlet soykırım' yaptı diyenlere, 'devlet kimyasal silah kullanıyor' diyenlere, 'Türkiye narko devlet gibi davranıyor' diyenlere çıtı çıkmayanlar benim kaygımın üstüne atladılar. "
CHP İLE İYİ PARTİNİN KAVGASI NEDEN BAŞLADI?
Ağıralioğlu, katıldığı bir programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.
Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.
"KRALDAN ÇOK KRALCI..."
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.
Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.
Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.
"KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"
Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.
Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.
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