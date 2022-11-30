6’lı masanın aday adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’de yaşayan sığınmacılara gözdağı: “Veda edeceğiz”
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6’lı masanın aday adayı olarak gömleği giyinen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha adaylığı bile ilan edilmeden tehdit diline başvurdu. Üstü kapalı sığınmacılar üzerinden afiş yoluyla gözdağı veren Kılıçdaroğlu, “2 yılda sığınmacılara veda edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Avrupa’ya bir de mesajı vardı. İşte detaylar…
6'lı masada kaos sürerken CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda çalışmalara hız verildi.
AFİŞER BASILDI
Henüz masadan "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" açıklaması gelmemesine rağmen CHP Genel Başkanı'nı adaylık konusunda öne iten afişler basılmaya bile başlandı.
CHP'DEN TEHDİT DİLİ
Son olarak sığınmacılar üzerinden dünyaya meydan okuyan CHP tarafından, Kılıçdaroğlu fotoğraflarının yer aldığı çok dikkat çekici afişler bastırıldı.
"SIĞINMACILAR GİDECEK"
Ana başlıkta "2 yılda sığınmacılara veda edeceğiz" sloganı ile öne çıkan afişlerde Avrupa'ya da mesaj verildi.
AVRUPA'YA TEHDİT
CHP, "Bize katılın" mührünün yer aldığı görsellerde "Avrupa Birliği'nin sığınmacı anlaşmalarından çıkacağız." ifadelerine yer verdi.
AFİŞLERE SALDIRI
CHP'nin bu kaos afişleri toplumda büyük infial yarattı ve Burdur'da vatandaşlar tarafından protesto edildi.
AKŞENER NE DER?
Öte yandan 6'lı masada Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda çok sıkı kavgaya giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu erken gelen afişlere ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
Meral Akşener daha önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.
İCAZET TURLARI VE KILIÇDAROĞLU FİYASKOSU
Geçtiğimiz ay ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın adayıymışçasına ABD ve İngiltere'ye icazet ziyaretleri fiyasko ile sonuçlanmıştı.
ABD'de yaklaşık 8 saat kaybolan CHP Genel Başkanı "O kayıp sürede neredeydi?" sorularına yanıt verememişti.
Ayrıca İngiltere'de para baronlarına diz çöken Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek "Temiz para getireceğim" sözleri tepkiye neden olmuştu.
Londra'da hamburger yerken fotoğrafları da servis edilen Kılıçdaroğlu'nun "Batı'nın mandacı zihniyetini çoktan kabul etmiş" şeklinde yorumlanmıştı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI NET: BAŞKAN ERDOĞAN
Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklandı.
6'LI MASADA KRİZ BÜYÜK
Seçim çalışmalarına tam gaz devam eden yerli, milli bu ittifak (Cumhur İttifakı) karşısında yer alan ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de yer aldığı 6'lı masada kriziler dinmek bilmiyor.
KILIÇDAROĞLU "BENİ DENEYİN" DEDİ VE OY İSTEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta katıldığı canlı yayında, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sivas'ta bir yerel televizyona konuşan CHP lideri, vatandaşlardan, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir denmesi lazım." diyerek oy istedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN!
Başkan Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerimi "adaylık ilanı" olarak değerlendirerek "Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz" ifadelerine yer verdi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERMELER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Masaya davet ettiniz geldik, sağcıları istemiyorsanız söyleyin kardeşim. Biz size zorla gelelim demedik ki!" eleştirisini yöneltti.
"İPİN UCU KAÇTI…"
Akşener, "Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda... Sağcılar diye bir kavram çıktı. Masada bulunalım, iktidarı kazanalım ama tamamını CHP tanzim etsin. Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı, o muhtemelen birçok insanı etkiledi... İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. " ifadelerine yer verdi.
DEVLET BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NU TOPA TUTTU: CUMHURBAŞKANLIĞI STAJ YAPMA YERİ DEĞİLDİR!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı için, "Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına mahkum olacak. Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Cumhurbaşkanlığı Cumhurun irade külliyesidir. Cumhurbaşkanını seçen millettir, bu milletin adı da Türk milletidir. Sayın Kılıçdaroğlu boş hayallerinin peşinde koşmaktan geri durma. Türkiye'nin karşısında dikilen bir şahsa adam denir mi?" cümlelerine yer verdi.
"6'LI MASA SÜRECİ YÖNETEMİYOR"
A Haber canlı yayınında konuşan ve 6'lı masada yaşanan büyük depremi yorumlayan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer "Kendi partileri açısından süreci yönetmeye geldiklerinde anlaşamıyorlar" ifadelerine yer verdi.
"HEPSİ FARKI ŞEYLER SÖYLÜYORLAR"
Eray Güçlüer, "Eleştirel söylem analizi diye bir şey var… Parti liderlerinin söylediklerine baktığınızda şöyle bir şey var: Ne söyledikleri değil! Aslında ne söylemek istiyorlar? Buna inmeye çalıştığımız zaman söylemler farklı farklı. Neticede 2 şey var; Bir çubuğun iki tarafı gibi! Neyde ortaklaşıyorlar? Diye baktığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) gitsin'de ortaklaşmışlar. Fakat (6'lı masa) bir ortaklıkları var mı? diye baktığımızda sonuç hayır. İş kendi parti çıkarları açısından süreci yönetmeye geldiğinde bu çıkarlarda anlaşamıyorlar. Hepsi farkı şeyler söylüyorlar. Hepsi farklı konuşmakta." dedi.
"MERAL AKŞENER CHP İÇİNDEN ADAY GÖSTERİP KENDİSİ ADAY OLAMIYOR"
Güçlüer, "Sayın Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na desteği aslına bakılınca başka bir partinin (CHP) içinden kişileri destekliyor. Hadi Kılıçdaroğlu "Ben çekiliyorum" dedi! "Bir dakika bizde hiç mi Sayın Mansur Yavaş kadar yapacak kimse yok mu?" demezler mi! Yani çok paradoks (çelişki) bir durum var. Meral Akşener kendisi de aday olamıyor. Yani yönetmeye aday değilsiniz. "Neden buradasınız?" diye halk sorgular. Yani herkesin bir iddiası olması lazım. Bir iddia da göremiyoruz. Karamollaoğlu ise "Biraz daha zamana ihtiyacımız var" diyor. Masaya oturalı kaç sene oldu? İnsanlık zaman ile yarışıyor. 1 yıl geçmiş daha ne kadar kaldı?" eleştirisini yöneltti.
6'LI MADADA KİM NE DEDİ NE İSTİYOR?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bir de beni deneyin.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Adayın ciddi bir devlet deneyimi olmalı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Biraz daha zamana ihtiyacımız var.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masayı etkilemez.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ortak aday çıkmazsa aday olacağım.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Parti liderlerinin aday olması gerek.
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