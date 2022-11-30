6’lı masanın aday adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’de yaşayan sığınmacılara gözdağı: “Veda edeceğiz”

"HEPSİ FARKI ŞEYLER SÖYLÜYORLAR"

Eray Güçlüer, "Eleştirel söylem analizi diye bir şey var… Parti liderlerinin söylediklerine baktığınızda şöyle bir şey var: Ne söyledikleri değil! Aslında ne söylemek istiyorlar? Buna inmeye çalıştığımız zaman söylemler farklı farklı. Neticede 2 şey var; Bir çubuğun iki tarafı gibi! Neyde ortaklaşıyorlar? Diye baktığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) gitsin'de ortaklaşmışlar. Fakat (6'lı masa) bir ortaklıkları var mı? diye baktığımızda sonuç hayır. İş kendi parti çıkarları açısından süreci yönetmeye geldiğinde bu çıkarlarda anlaşamıyorlar. Hepsi farkı şeyler söylüyorlar. Hepsi farklı konuşmakta." dedi.