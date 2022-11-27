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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu! Hayalleri kazdıkları hendeklere gömülecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu! Hayalleri kazdıkları hendeklere gömülecek

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu anların görüntülerine de yer verildi.

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama;

"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur!"

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