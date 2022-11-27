Kabine Toplantısı ne zaman olacak | EYT’de son durum ne? Sözleşmeliye kadro ne zaman? Başkan Erdoğan liderlik edecek! Kritik toplantı

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.

Başkan Erdoğan bu konuyla ilgili olarak "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek.