25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı

Son dakika: HDP kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
ABONE OL
Son dakika: HDP kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı

Son dakika haberi... HDP, Anayasa Mahkemesinde görülen kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı. HDP Hukuk Komisyonu savunmayı bugün AYM'ye teslim etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA