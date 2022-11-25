Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı? NEDEN KAPALI? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?

Taksim Kabataş Füniküler Hattı seferleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Metro İstanbul tarafından saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Peki, Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı, neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ne zaman açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.