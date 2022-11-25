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Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı? NEDEN KAPALI? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı? NEDEN KAPALI? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi için "genel emir" yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından Metro İstanbul tarafından Taksim-Kabataş Füniküler Hattı için son dakika açıklaması geldi. F1 Füniküler seferinin ne zaman düzeleceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı, neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Taksim Kabataş Füniküler Hattı seferleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Metro İstanbul tarafından saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Peki, Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı, neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ne zaman açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İSTİKLAL CADDESİ İÇİN 'GENEL EMİR'

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Yerlikaya tarafından yayımlanan "genel emir"e yer verildi.

Genel emirde tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 81 kişinin yaralandığı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Emirde yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve Türkiye'nin en yoğun yaya trafiğine sahip İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaf, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu aktarıldı.

Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanmasında aynı hususun kritik önem teşkil ettiği aktarılan genel emirde, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."

Genel emirde ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak emri hassasiyetle uygulayıp, aykırı davrananlar hakkında iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerektiği de kaydedildi.

ESNAFA "GENEL EMİR" İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi'nde tezgahlarda mısır, simit ve kestane satan esnafı gezerek Valiliğin aldığı kararı bildirdi.

İstiklal Caddesi'nde simitçi tezgahı olan Abdülgani Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahın sokak arasına alınması durumunda bile bunu kabul edeceklerini belirterek, "12 senedir meydandaydım, bu sene İstiklal Caddesi'ne geçtim. Bu saatten sonra ne iş yapacağım? Beni zor durumda bırakmasınlar. Biraz daha içeri alsınlar." diye konuştu.

Kestane tezgahı bulunan Bekir Akdağ da kararı sabah öğrendiklerini dile getirerek, "Biraz daha geri alabilirler bizi ama sokak içinde de esnaf var. Duvar dibinde idare edebiliriz ama sokak içine girersek esnafla birbirimize gireriz. Bunu tek taraflı düşünmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane METRO neden kapalı, ne zaman açılacak? Yenikapı-Hacıosman metro seferleri ne zaman düzelecek? TAKSİM METRO KAPALI MI? TAKSİM ŞİŞHANE METRO NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK? YENİKAPI-HACIOSMAN METRO SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?
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