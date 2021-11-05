HDP kapatma davası son durum: HDP kapatma davası ne zaman sonuçlanır? Süreç nasıl işleyecek?
HDP kapatma davası son durum nedir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildikten sonra süreç başladı. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, parti savunma için ek süre talep etmişti. AYM, partinin ön savunmasını vermesi için 60 günlük ek süre vermişti. Peki, HDP kapatma davası son durum nedir? HDP kapatma davası ne zaman sonuçlanır? Süreç nasıl işleyecek? İşte son gelişmeler...
HDP kapatma davası ne zaman sonuçlanır? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından süreç başladı. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, yaklaşık 500 partili hakkında da siyasi yasak isteniyor. Peki, HDP kapatma davası son durum nedir? HDP kapatma davası ne zaman sonuçlanır? Süreç nasıl işleyecek? İşte haberin detayları...
HDP KAPATMA DAVASI SON DURUM NEDİR?
HDP, hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili olarak bugün saat 16.00'da Anayasa Mahkemesi'ne ön savunma verecek. Savunma verildikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü açıklayacak. Bu görüş HDP yönetimine yazılı olarak iletilecek.
HDP KAPATMA DAVASI NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.
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