Son dakika: HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! Anayasa Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar verdi
Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi. Peki bundan sonra ne olacak ve süreç nasıl işleyecek? Hukukçu Pınar Bektaşoğlu detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Yüksek Mahkemenin, eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak Anayasa Mahkemesine gönderilmişti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi tamamlandı.
Anayasa Mahkemesi raportörünün, iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönündeki hazırladığı raporu ve Başsavcılığın iddianamesini yeniden inceleyen heyet, iddianamede eksiklik tespit etmeyerek oy birliğiyle kabulüne karar verdi.
Heyet, ilk inceleme sırasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini de ele aldı. Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini de bu aşamada reddetti.
HDP DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Hukukçu Pınar Bektaşoğlu A Haber canlı yayınında detayları anlattı:
AYM iddialar ve somut deliller ile birlikte bir incelemeye geçecek. Bu süreçte HDP'nin savunması istenecek. İddialar soyut ve somut deliller üzerine kurulur. HDP bundan sonraki süreçte savunma yapacak.
BU OLAYLAR KAPATMA GEREKÇESİ OLACAK MI?
Anayasa'nın parti kapatmalarla ilgili 'söz konusu eylemlerin ilgili partinin yönetim organları tarafından devamlı suretle tekrar edilen bir eylem haline getirilmiş şeklinde' bir düzenleme var. HDP kendisine yöneltilen iddiaların parti yöneticileri tarafından yapılmadığı yönünde savunma yapacaktır.
İddianamenin belli bölümlerinde devam eden davalara yönelik atıflar var. 6-8 Ekim olayları bunlardan bazıları. Bu atıflar bize şöyle bir nüans göstermekte. O da bu davalar devam ederken AYM bu davaları delil olma özelliğini nasıl değerlendirecek?
481 PARTİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA MEN KARARI ÇIKACAK MI?
Kapatma kararı geldiği andan itibaren 481 parti yöneticisi hakkında siyasi faaliyetten men kararı çıkacak. Bunların kurulacak yeni bir partide yönetici olma sıfatı olmayacak ama milletvekili seçilme durumlarına etki etmeyecek.
Milletvekili seçme ve seçilme hakkı ayrı maddelerde düzenlendiği için yönetici konumlarını kaybetmeleri seçilmelerinin önünde engel olmayacak. Bunun için açık bir madde olmadığı için vekil olabilirler.
HAZİNE YARDIMI KESİLECEK Mİ?
Zaten parti kapatıldığı için Hazine yardımı kesilecek. Eğer parti kapatılmazsa yani kapatmaya yetecek kadar somut delil yoksa partinin yöneticilerinin kanuna aykırı hareketleri ve partiyi de bu şekilde yönettikleri için Hazine yardımının kesilmesi gibi biri durum söz konusu.
HDP KENDİNİ KAPATIR MI?
HDP'nin kendini kapatması hali de konuşuluyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse davanın düşmesi ile sonuçlanır. Seçime giden süreçte AYM'nin tedbiren faaliyetleri durdurma yönünde karar vereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla HDP faaliyetlerine devam edecektir.
İŞTE SÜREÇ
Kabul edilen iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.
Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak.
Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.
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