Son dakika: HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! Anayasa Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar verdi

HDP DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hukukçu Pınar Bektaşoğlu A Haber canlı yayınında detayları anlattı:

AYM iddialar ve somut deliller ile birlikte bir incelemeye geçecek. Bu süreçte HDP'nin savunması istenecek. İddialar soyut ve somut deliller üzerine kurulur. HDP bundan sonraki süreçte savunma yapacak.

BU OLAYLAR KAPATMA GEREKÇESİ OLACAK MI?

Anayasa'nın parti kapatmalarla ilgili 'söz konusu eylemlerin ilgili partinin yönetim organları tarafından devamlı suretle tekrar edilen bir eylem haline getirilmiş şeklinde' bir düzenleme var. HDP kendisine yöneltilen iddiaların parti yöneticileri tarafından yapılmadığı yönünde savunma yapacaktır.