25 Kasım 2022, Cuma
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Son dakika: Emine Erdoğan'dan "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü paylaşımı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devletin mevcut çözüm önerilerine yenilerini ekleyerek kadına yönelik şiddetle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Kırmızı çizgimiz olarak gördüğümüz şiddetin hiçbir mazeretini kabul etmiyor, hayattan koparılan canları rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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