Son dakika: HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! İlk incelemeyi tamamlayan AYM Raportörü davanın kabulünü talep etti
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Rapor mahkeme üyelerine dağıtıldı. AYM Raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. Raporda bu aşamada HDP'nin mal varlığına tedbir konulması talebinin reddedilmesini istedi.
Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP iddianamesine ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Rapor Mahkeme üyelerine dağıtıldı. AYM Raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. Raporda bu aşamada HDP'nin mal varlığına tedbir konulması talebinin reddedilmesini istedi.
HDP'YE KAPATMA DAVASI: 451 İSİM İÇİN SİYASİ YASAK İSTENİYOR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı. Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi'ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM'nin yetkisinde olduğunu söyledi.
Şahin, "Tüm delilleri, kararları dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var" dedi.
PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR KONULMASI DA İSTENDİ
Şahin, İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.
HDP DAVASI İÇİN RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLDİ
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirmişti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.
Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.
Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.
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