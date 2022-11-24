Yunanistan’a kaçarken bataklığa saplandı: FETÖ’cü eski teğmen tutuklandı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Harabe Bölgesi'nde önleyici kolluk devriyesi yapan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu ekipleri, birinci derece askeri bölgede, 2'si erkek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Akşam saatlerinde sazlık alanda yanlarında bot ile yakalanan şüpheliler, turistik gezi için bölgede bulunduklarını iddia etti.