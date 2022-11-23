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Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika: Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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