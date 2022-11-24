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Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim’i tebrik etti. İbrahim'in Malezya Kralı tarafından başbakanlık görevine getirilmesi, 1990'lara kadar uzanan siyasi mücadelesini nihayete erdirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim'i tebrik etti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

SİYASİ MÜCADELESİ NİHAYETE ERDİ: ENVER İBRAHİM'İN BAŞBAKANLIĞA GETİRİLMESİ

Malezya'daki 15. genel seçimi önde tamamlayan Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a görev ve gizlilik yemini ederek görevine resmen başladı.

Enver İbrahim'in Malezya Kralı tarafından başbakanlık görevine getirilmesi, 1990'lara kadar uzanan siyasi mücadelesini nihayete erdirdi.

10. Başbakan'ın belirlenmesiyle, ülkede istikrarı sağlamak için acilen ihtiyaç duyulduğu söylenen 15. genel seçimlerden sonra Malezya'daki siyasi belirsizlik ve çekişme de sona ermiş oldu.

Öte yandan, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephe'nin (BN) ise Enver'i desteleyerek başbakanlık yolunu açtığı belirtiliyor.

222 sandalye bulunan Malezya Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Umut İttifakı, 30 milletvekili bulunan BN'nin desteğiyle 112 sandalye sayısına ulaşıyor.

Polis, sosyal medyada, Enver İbrahim liderliğindeki blokun hükümeti kurması halinde olaylar çıkabileceği iddiaları üzerine geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı.

Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15. genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki PH ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), sonuçların açıklanmasının ardından hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.

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