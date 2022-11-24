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Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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