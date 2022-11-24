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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.

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