İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye ağır darbe! 14 şüpheli yakalandı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. 17 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında; ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen aynı zamanda daha önce örgüt üyeliğinden gözaltına alınan kişiler tarafından haklarında itiraf bulunan, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran 17 şüpheli belirledi.
Şüphelilerin arasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamları, görevden ihraç edilen 2 polis memuru, 1 ihraç öğretmen ve özel sektör çalışanları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bazılarının bölge yapılanmaları içerisinde görev aldığı, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüte ait derneklere üye oldukları tespit edildi.
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