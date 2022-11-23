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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye ağır darbe! 14 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ’ye ağır darbe! 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. 17 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY bağlantısı tespit edilen 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında; ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen aynı zamanda daha önce örgüt üyeliğinden gözaltına alınan kişiler tarafından haklarında itiraf bulunan, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran 17 şüpheli belirledi.

Şüphelilerin arasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamları, görevden ihraç edilen 2 polis memuru, 1 ihraç öğretmen ve özel sektör çalışanları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bazılarının bölge yapılanmaları içerisinde görev aldığı, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüte ait derneklere üye oldukları tespit edildi.

Polis, bu sabah şüphelilerin İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Yalova'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Polis firari şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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