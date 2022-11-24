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Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak? CHP'li isim duyurdu: Adaylığı için mesaj verecek

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta ne açıklayacak? CHP’li isim duyurdu: Adaylığı için mesaj verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'ye düzenlediği icazet seferlerini ardından "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" demişti. CHP liderinin 'adaylığını açıklayacağı' iddia edilirken, geçtiğimiz gün tarih revize edildi. Bu kez Aralık ayını işaret eden Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ise merak konusu oldu. CHP'ye yakın isimler ve parti tarafından fonlanan basın organları, Kılıçdaroğlu'nun 'bir vizyon belgesi' açıklayacağını ve bununla da adaylığını ilan edeceğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde önce ABD, daha sonra da İngiltere'ye icazet seferleri düzenlemişti. 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için akıl hocalarından 'onay' almaya gideceği iddia edilen Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin bilim dünyası ve iş insanlarıyla olduğunu öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu 18 Ekim'de Twitter üzerinden klavye operasyonuna soyunarak "ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım." ifadeleriyle kendisine eleştiriler olduğunu söyleyemiş ve bunlara tepki göstermişti.

"BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"

Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var." ifadeleriyle sürdürdüğü mesajını "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." şeklinde noktalamıştı.

KASIM OLMADI ARALIK'A TARİH VERDİ

CHP Genel Başkanının sözleri "Adaylığını ilan edecek" şeklinde yorumlanırken Kılıçdaroğlu bugün Kasım'a yetişemediğini itiraf ederek yeni bir tarih verdi.

Kılıçdaroğlu geride kalan gün yaptığı açıklama ile Kasım ayına yetişemediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti ve "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.

ADAYLIĞINI MI AÇIKLAYACAK?

CHP'ye yakın isimler ve parti tarafından fonlanan basın organları, Kılıçdaroğlu'nun 'bir vizyon belgesi' açıklayacağını öne sürdü.

Parti kulislerinde yer alan bilgilere göre; birçok CHP'li siyasetçi, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. CHP liderinin açıklayacağı projeleri, Altılı Masa'nın gündemine de taşıyacağı belirtiliyor.

CHP'Lİ YARKADAŞ: "ADAYLIĞI İÇİN GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEK"

CHP eski vekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun 'bir kalkınma planı' hazırladığını ve iktidara gelmeleri durumunda ilk 100 günde ne yapacaklarını açıklayacağını söyledi.

Yarkadaş, 3 Aralık'taki açıklamanın "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj niteliği taşımış olacağını" söyledi.

"KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.

CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DURUMUNDA 'KARŞI ADAY' OLACAK

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürmüştü.

İYİ Parti'den aldığı bilgileri kaynak gösteren Yarkadaş, "Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.

Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta ne açıklayacak? KILIÇDAROĞLU 3 ARALIK'TA NE AÇIKLAYACAK?

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