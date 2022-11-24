Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta ne açıklayacak? CHP’li isim duyurdu: Adaylığı için mesaj verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde önce ABD, daha sonra da İngiltere'ye icazet seferleri düzenlemişti. 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için akıl hocalarından 'onay' almaya gideceği iddia edilen Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin bilim dünyası ve iş insanlarıyla olduğunu öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu 18 Ekim'de Twitter üzerinden klavye operasyonuna soyunarak "ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım." ifadeleriyle kendisine eleştiriler olduğunu söyleyemiş ve bunlara tepki göstermişti.