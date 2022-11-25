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SİYASETTE “VİZYON” POLEMİĞİ! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi tutarsızlığı

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 11:31
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye ilişkin vizyon belgesi açıklayacak olması, Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayan vizyon projelere karşı çıkmasını akıllara getirdi. İşte onlardan bazıları ve projelerle ilgili CHP'nin tutumu...
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Kılıçdaroğlu’nun ekonomi tutarsızlığı
Kılıçdaroğlu’nun ekonomi tutarsızlığı
Kılıçdaroğlu’nun ekonomi tutarsızlığı
Kılıçdaroğlu’nun ekonomi tutarsızlığı
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