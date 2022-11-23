Düzce depremi İstanbul depremini de tetikler mi? Kritik veri ilk 48 saat! Uzman isim uyardı: Hendek ve Gölcük arasında sıkışma var

BU DEPREM SİVAS'TA OLSAYDI NE OLURDU?

İçelli, Düzce'de yaşanan depremin Sivas'ta gerçekleşmesi halinde önemli ölçüde yıkım gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Sivas ve diğer illerde herhangi bir tetikleme olmayacaktır. Ama bugünkü deprem Sivas'ta veya da yakın merkezli bir yerde olsaydı çok can kaybımız olurdu ve enkaz altından çok vatandaş çıkarmış olurduk. Çünkü 1999'da Düzce'de birçok bina yıkıldı ve yerine yenileri yapıldı, şehir tekrardan kuruldu. Sivas'ta herhangi bir yenileme durumu yok. Binalar eski ve hala güçlendirilmedi. Buna benzer bir deprem yaşarsak bizim için hiç iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.