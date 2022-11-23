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Meteoroloji'den deprem bölgesine sağanak yağış uyarısı! Gece boyu etkili olacak! Düzce Sakarya Kocaeli İstanbul hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Meteoroloji’den deprem bölgesine sağanak yağış uyarısı! Gece boyu etkili olacak! Düzce Sakarya Kocaeli İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce ve çevresi için akşam saatlerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışın başta İstanbul olmak üzere Sakarya ve Kocaeli'de de etkili olacağı belirtildi. İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün havanın parçalı çok bulutlu olmasının beklendiği Düzce'de, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

25 Kasım Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26 Kasım'da yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği, 27 Kasım Pazar günü bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın yağışla azalması ve mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

DÜZCE ÇEVRESİNE ÖZEL UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-45 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNEY DOĞU'DA DA ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Şanlıurfa il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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