Meteoroloji’den deprem bölgesine sağanak yağış uyarısı! Gece boyu etkili olacak! Düzce Sakarya Kocaeli İstanbul hava durumu

DÜZCE ÇEVRESİNE ÖZEL UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-45 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.