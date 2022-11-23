Düzce depremi esnasında Bilecik'te çarpıcı görüntü
YAŞAM İHA
Dün gece Düzce'de meydana gelen ve büyük paniğe neden olan 5,9'luk deprem anında Bilecik'in Okluca Köyü'nde ilginç bir ışık görüntüsü kaydedildi. İşte görüntüler...
Bilecik merkeze bağlı 40 kilometre uzaklıktaki Bursa yolu üzerindeki Okluca Köyü'nde deprem anında ilginç bir görüntü kaydedildi.
O ANLAR KAMERADA
Köyde ikamet eden Caner Demiröz, gece deprem sonrası evinin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri sabah incelerken bir detay fark etti.
150 KM UZAKLIKTA IŞIK BELİRDİ
Demiröz, deprem anında köye yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Kocaeli semalarında ortaya çıkan ışık huzmesinin kısa süreli olarak havaya yükselmesi dikkatini çekti.
45. SANİYE...
Saat 04.08'ün 45'inci saniyesinde kaydedilen görüntülerde, dağların arka kısmında parlama gibi kısa süreli oluşan ışıkların görülmesi yer alıyor.
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