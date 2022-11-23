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Düzce depremi esnasında Bilecik'te çarpıcı görüntü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Düzce depremi esnasında Bilecik’te çarpıcı görüntü

Dün gece Düzce'de meydana gelen ve büyük paniğe neden olan 5,9'luk deprem anında Bilecik'in Okluca Köyü'nde ilginç bir ışık görüntüsü kaydedildi. İşte görüntüler...

Saat 04.08'de gerçekleşen ve merkez üssü Düzce Gölyaka olarak kaydedilen deprem, birçok çevre il ve ilçe gibi Bilecik ve ilçelerinde da hissedildi.

Bilecik merkeze bağlı 40 kilometre uzaklıktaki Bursa yolu üzerindeki Okluca Köyü'nde deprem anında ilginç bir görüntü kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Köyde ikamet eden Caner Demiröz, gece deprem sonrası evinin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri sabah incelerken bir detay fark etti.

150 KM UZAKLIKTA IŞIK BELİRDİ

Demiröz, deprem anında köye yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Kocaeli semalarında ortaya çıkan ışık huzmesinin kısa süreli olarak havaya yükselmesi dikkatini çekti.

45. SANİYE...

Saat 04.08'ün 45'inci saniyesinde kaydedilen görüntülerde, dağların arka kısmında parlama gibi kısa süreli oluşan ışıkların görülmesi yer alıyor.

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