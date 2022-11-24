İstanbul’da suç örgütü üyelerine operasyon: ’Daltonlar’ yakalandı! Kalaşnikof tüfekler ele geçirildi

Yine aynı ekinin üyelerinden A.A.'yı ise Bayrampaşa'da kaldığı evde yakalandı. Ekipler A.A.'yı gözaltına alırken evde 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi.