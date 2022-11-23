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Son dakika: Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB: Teröristlerin inleri yerle bir ediliyor

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika: Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB: Teröristlerin inleri yerle bir ediliyor

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaşıldı.

''Biz; Gün gelir asil milletimiz için kalkan, Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz'' sözlerinin yer aldığı paylaşımda Çok Namlulu Roket Atar görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''Biz; Gün gelir asil milletimiz için kalkan, Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz! Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor!'

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