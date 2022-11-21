TSK'dan terör örgütü PKK-YPG'ye bombardıman! Bombalara şehitlerin ismi yazıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından "cezalandırma atışları" yapıldı ve bombalara şehitlerin ismi yazıldı. İşte PKK'nın obüslerle vurulma anı...
Terör örgütü YPG-PKK üyelerince atılan 10 roketin ilçe merkezindeki bir lise, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tırın yanı sıra boş alanlara isabet etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildi.
Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ MERMİYE YAZILDI
Bu arada TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere isimler yazdı.
Karkamış ilçesine yönelik yapılan saldırılarda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri mermilere yazılarak ateşlendi.
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