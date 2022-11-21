21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TSK'dan terör örgütü PKK-YPG'ye bombardıman! Bombalara şehitlerin ismi yazıldı

TSK'dan terör örgütü PKK-YPG'ye bombardıman! Bombalara şehitlerin ismi yazıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
ABONE OL
TSK’dan terör örgütü PKK-YPG’ye bombardıman! Bombalara şehitlerin ismi yazıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından "cezalandırma atışları" yapıldı ve bombalara şehitlerin ismi yazıldı. İşte PKK'nın obüslerle vurulma anı...

Terör örgütü YPG-PKK üyelerince atılan 10 roketin ilçe merkezindeki bir lise, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tırın yanı sıra boş alanlara isabet etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildi.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ MERMİYE YAZILDI

Bu arada TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere isimler yazdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA