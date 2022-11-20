Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16’ları Diyarbakır’a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda hedefler bombalandı

"HESAP ZAMANI"

Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

