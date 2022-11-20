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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16'ları Diyarbakır'a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda hedefler bombalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı ile terör inlerini vurdu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılan savaş uçakları Diyarbakır'a indi.
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:21Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:35