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Haberler Galeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16'ları Diyarbakır'a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda hedefler bombalandı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16'ları Diyarbakır'a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda hedefler bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı ile terör inlerini vurdu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılan savaş uçakları Diyarbakır'a indi.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:35
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16’ları Diyarbakır’a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda hedefler bombalandı

Diyarbakır'da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi.

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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16’ları Diyarbakır’a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda hedefler bombalandı

Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16’ları Diyarbakır’a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda hedefler bombalandı

"HESAP ZAMANI"

Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16’ları Diyarbakır’a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda hedefler bombalandı

SİHA'LAR DA DESTEK VERDİ

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya'dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman'dan havalanan SİHA'ların da operasyona destek verdiği öğrenildi.

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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK inlerini vuran Türk F-16’ları Diyarbakır’a döndü! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda hedefler bombalandı

Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.