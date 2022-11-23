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Gece yarısı vatandaşlar yatağındayken vurdu! İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Gece yarısı vatandaşlar yatağındayken vurdu! İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi

Son dakika haberleri... Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

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