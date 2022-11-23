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Haberler Galeri Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye'de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il

Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye'de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il

Son dakika haberleri... Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Ankara, Bolu gibi pek çok ilde hissedilen deprem, Türkiye'de büyük paniğe neden oldu. Gece 04.08'de insanları yatakta yakalayan deprem sonrası vatandaşlar "Deprem bölgesinde miyim?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte fay hattında bulunan en riskli 24 il...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:03
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Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye’de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il

Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir depreminin ardından açıklamalarda bulunup Türkiye'nin fay hattında bulunan en kritik 24 ilini ve 110 ilçesini açıklamıştı. Düzce'de yaşanan deprem ise bu tespitlerin doğruluğunu ortaya koydu. İşte o açıklamalar;

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Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye’de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il

"Ülkemizde 500'den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor.

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Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye’de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il

Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde oturan 22 ile ait raporlar yayınlayarak diri faylar üzerinde yerleşimim mümkün olduğunda önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini haftalar boyunca raporlar halinde yayınladı, ilgili kurumların dikkatini çekti. Ülkemizde 22 il yüzey kırığı oluşturabilecek faylar üzerinde yer alıyor.

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Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye’de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il

"2'Sİ TARTIŞMALI 24 KENT FAY HATTINDA"

Türkiye'de 22'si kesin, 2'si tartışmalı olmak üzere fay hattı üzerinde 24 kentimiz bulunuyor. Bolu tartışmalı, güneyinde fay var, içinden geçen fayın diri olup olmadığı kesin değil; ancak bence aktif.

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Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye’de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il

İkinci tartışmalı kent ise Kocaeli. İl merkezinde fay yok; ancak hemen güneyinde var. Kimisi şehir oraya kadar büyüdü diye onu da katıyor; kimisi de oralar ilçeye ait diye kabul etmiyor. Cevaplaması zor bir konu ancak fay hattındaki il sayısını 24 olarak belirtmekte bence bir mahzur yok.