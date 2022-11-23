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Düzce depremi sonrası en merak edilen soru: Türkiye'de hangi illerde fay hattı var? İşte en riskli 24 il
Son dakika haberleri... Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Ankara, Bolu gibi pek çok ilde hissedilen deprem, Türkiye'de büyük paniğe neden oldu. Gece 04.08'de insanları yatakta yakalayan deprem sonrası vatandaşlar "Deprem bölgesinde miyim?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte fay hattında bulunan en riskli 24 il...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:03Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:03