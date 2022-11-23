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Depremzede vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua edince Halk TV ne yapacağını şaşırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Depremzede vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dua edince Halk TV ne yapacağını şaşırdı

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Halk TV, mikrofonu uzattığı vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dua etmesi üzerine yayını kesti.

Düzce'de gece saatlerinde 5.9'luk bir deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem Düzcelileri sokağa döktü. Geceyi sokakta geçiren Düzceliler için devlet tüm imkanlarını seferber etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV de, diğer basın kuruluşları gibi Düzce'ye gitti.

Sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle Düzce'ye giden Halk TV muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaş, yardımların bölgeye hızla geldiğini söyleyip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a dua etti.

"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"

Mikrofon uzatılan depremzede "Allah devletimize milletimize kuvvet versin, Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan hemen geldi dakikasına düştü geldi buraya Allah bin kere razı olsun Tayyip'ten de Soylu'dan da." ifadelerini kullandı.

Düzce İstanbul’da da hissedilen deprem DÜZCE İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLEN DEPREM
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler İŞTE GEÇMİŞTEN BUGÜNE YAŞANAN DEPREMLER
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi İŞTE DÜZCE DEPREMİNİN YER ALTINDAKİ SESİ
İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu İŞTE DÜZCE DEPREMİNİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU
Büyük Marmara Depremi ile bağlantısı var mı? BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İLE BAĞLANTISI VAR MI?

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