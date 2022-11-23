Depremzede vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua edince Halk TV ne yapacağını şaşırdı
Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Halk TV, mikrofonu uzattığı vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dua etmesi üzerine yayını kesti.
Sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle Düzce'ye giden Halk TV muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaş, yardımların bölgeye hızla geldiğini söyleyip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a dua etti.
"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"
Mikrofon uzatılan depremzede "Allah devletimize milletimize kuvvet versin, Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan hemen geldi dakikasına düştü geldi buraya Allah bin kere razı olsun Tayyip'ten de Soylu'dan da." ifadelerini kullandı.
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