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Son dakika: Emine Erdoğan UNICEF Türkiye Temsilcisi Dominicis ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan UNICEF Türkiye Temsilcisi Dominicis ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ile görüştü.

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