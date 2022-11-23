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Son dakika: Tokat'ta özel hastanedeki skandalda yeni gelişme! Meslekten men kararı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika: Tokat’ta özel hastanedeki skandalda yeni gelişme! Meslekten men kararı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tokat'taki özel hastanede hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personeline verilen cezayı açıkladı. Daha önce hastanenin de faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklayan Bakan Koca "2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat'taki özel hastanede sağlık çalışanlarının bir hastaya uyguladığı kötü muamele sonrası çalışanlara verilen cezayı açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz." ifadelerini kullandı.

HASTANIN YÜZÜNÜ KAPATIP BOĞAZINI SIKTILAR

Tokat'ta bir özel hastanede kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Felçli bir hastaya iki sağlık personelinin uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Görüntülerde hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı.

BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTILAR

Hasta M.A konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Beni boğmaya çalıştılar ve baldırım sürekli darbe atıldı" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı. Sağlık Bakanı Koca incelemeler sonrasında hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Felçli hastaya şiddet anları kamerada! FELÇLİ HASTAYA ŞİDDET ANLARI KAMERADA!
Hastanın yüzünü kapatıp boğazını sıktılar!

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