Son dakika: Tokat’ta özel hastanedeki skandalda yeni gelişme! Meslekten men kararı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

HASTANIN YÜZÜNÜ KAPATIP BOĞAZINI SIKTILAR

Tokat'ta bir özel hastanede kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Felçli bir hastaya iki sağlık personelinin uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Görüntülerde hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı.