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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta Lübnanlı mevkidaşı Habib ile görüştü

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta Lübnanlı mevkidaşı Habib ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.

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