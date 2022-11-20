Terör sevici Amberin Zaman A Haber'in paylaşımı üzerinden algı operasyonu başlattı! Türkiye PKK'yı vurdu Amberin rahatsız oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Terör örgütü PKK'nın Beyoğlu'ndaki bombaları saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatı başlattı. Bebek katillerinin inleri tek tek Türk jetleri tarafından vurulurken, terör seviciler de algı operasyonuna başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Amberin Zaman, sosyal medya üzerinden A Haber'in paylaşımını alıntılayarak sivillerin ve bir gazetecinin öldüğü yalanını yazdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK inlerini yerle bir etti. Başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı ile PKK'ya ağır darbe vurulurken, terör seviciler algı operasyonları için hemen girşime başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyle de tanınan Amberin Zaman, TSK'nın operasyonlarından endişe duyduğunu söyledi.
PKK'YA VURULAN DARBE ENDİŞELENDİRDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.
Kahraman Türk askerimiz PKK inlerini vurdukça sesi yurt dışından geldi. Amberin Zaman operasyonlardan rahatsız oldu PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman operasyondan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından duyurdu.
A HABER ÜZERİNDEN TÜRK ORUDUSUNU HEDE ALDI
Türkiye'nin BM'nin 51. maddesinden doğan "Meşru Müdafaa Hakkı" kapsamında düzenlediği operasyonlarla ilgili çirkin bir algı operasyonu yapan Amberin Zaman, teröristleri hedef alan operasyonda 1 gazetecinin öldüğünü iddia etti.
Zaman, "Türk savaş uçakları, Kuzey Suriye ve Irak'a yönelik hava saldırılarının ardından Diyarbakır'daki üslerine dönüyor. Türkiye'nin geçen hafta İstanbul'daki bombalı saldırıdan sorumlu "teröristleri" hedef aldığını söylediği bugünkü saldırılarda biri gazeteci dahil en az dokuz kişinin öldürüldüğü bildirildi." dedi.
"ABD KORUMASI ALTINDAKİ BÖLGELER VURULUYOR"
Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor." dedi.
Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren sözde gazeteci Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından bilgi aldığını iddia ederek paylaşımlarına devam etti.
Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu." ifadelerine yer verdi.
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