Terör sevici Amberin Zaman A Haber’in paylaşımı üzerinden algı operasyonu başlattı! Türkiye PKK’yı vurdu Amberin rahatsız oldu

Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu." ifadelerine yer verdi.

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