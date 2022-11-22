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Adalet Bakanlığından "78 ilde icra dairesi açılacak" iddialarına ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Adalet Bakanlığından 78 ilde icra dairesi açılacak iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, bazı basın organlarında çıkan "78 ilde icra dairesi açılacağı" haberleri sonrası önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, icra daire sayısının "yeni icra modeli uygulaması" ile azaltıldığı, 2003'te 1090 olan icra dairesi sayısının şu an itibarıyla 847 olduğu ifade edildi.

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