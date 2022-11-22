PKK/PYD’den Kilis ve Azez’e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

SINIR KAPISI BÖLGESİNE BİR SALDIRI DAHA

Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yeni bir saldırı daha gerçekleşti. Teröristler bölgeye 3 roket fırlattı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.