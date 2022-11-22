22 Kasım 2022, Salı
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PKK/PYD'den Azez'e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var
Terör örgütü PKK/PYD, Kilis'in karşısında yer alan Suriye'nin Azez kentine roketle saldırdı. Şehir merkezine gerçekleştirilen saldırıda, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.