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PKK/PYD'den Azez'e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 22.11.2022 20:15
Terör örgütü PKK/PYD, Kilis'in karşısında yer alan Suriye'nin Azez kentine roketle saldırdı. Şehir merkezine gerçekleştirilen saldırıda, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
PKK Azez’e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var
PKK Azez'e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var
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