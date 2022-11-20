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Terör örgütü PKK/YPG'den Gaziantep'e roket saldırısı! 4 roket boş alana isabet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Terör örgütü PKK/YPG’den Gaziantep’e roket saldırısı! 4 roket boş alana isabet etti

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketlerin boş alana isabet ettiği bildirildi. Alanda geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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