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Bakan Akar'dan F-16 açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Bakan Akar’dan F-16 açıklaması

Bakan Akar, ABD’ den F-16 alımı hakkında, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var." açıklamasında bulundu.

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