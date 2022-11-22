Ekrem İmamoğlu makamında ziyaret etmişti: HDP’li Cengiz Çiçek PKK’nın kanalına çıkıp Türkiye’yi suçladı

Operasyonun 'Kürt halkı ile savaş' olduğunu öne süren Çiçek, "Eriyen bir faşist blokla karşı karşıyayız. Klasik bir oyuna başvuruyorlar. Bu filmi biz daha önce yaşadık, gördük. AK Parti-MHP iktidarının tek şartı şudur; Kürtlerle savaş. Bu savaş sadece Kürt halkının geleceği değil, Türkiye ve Orta Doğu halklarının özgürlük, gelecek sorunudur." diye konuştu.