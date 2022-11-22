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Ekrem İmamoğlu makamında ziyaret etmişti: HDP'li Cengiz Çiçek PKK'nın kanalına çıkıp Türkiye'yi suçladı

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Ekrem İmamoğlu makamında ziyaret etmişti: HDP’li Cengiz Çiçek PKK’nın kanalına çıkıp Türkiye’yi suçladı

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek, Pençe Kılıç Harekatı sonrası PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında Türkiye'yi suçladı. Yaşananların 'bir oyun' olduğunu söyleyen Çiçek, "Bu savaş sadece Kürt halkının değil, Türkiye'nin gelecek sorunudur." dedi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmetçik'i hedef alan Çiçek’i ziyaret etmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/YPG mevzilerine yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatını başlatmıştı. Teröristlerin inlerinin yerle bir edildiği operasyonda, en az 184 PKK'lı öldürüldü.

Çaresiz kalan terör örgütünün sempatizanları dünyanın dört bir yanında operasyonun durdurulması için algı operasyonlarına başladı.

HDP'Lİ ÇİÇEK'TEN PENÇE KILIÇ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek, Pençe Kılıç sonrası PKK'nın kanalında Türkiye'yi suçladı.

Operasyonun 'Kürt halkı ile savaş' olduğunu öne süren Çiçek, "Eriyen bir faşist blokla karşı karşıyayız. Klasik bir oyuna başvuruyorlar. Bu filmi biz daha önce yaşadık, gördük. AK Parti-MHP iktidarının tek şartı şudur; Kürtlerle savaş. Bu savaş sadece Kürt halkının geleceği değil, Türkiye ve Orta Doğu halklarının özgürlük, gelecek sorunudur." diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK kanalına katılıp Türkiye'yi suçlayan o dönemi HDP İstanbul İl Başkanı Çiçek'i ziyaret etmişti.

İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptığı ortaklarına yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "HDP İl Eş Başkanları Esengül Demir ve Cengiz Çiçek ile il yönetimini ziyaret ederek İstanbul'un adil ve şeffaf yönetilmesi ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Tüm siyasi partilerle İstanbul'u konuşmaya, düzenli olarak herkese bilgi vermeye devam edeceğiz. #YeniBirBaşlangıç" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ziyaret etmişti: Türkiye’yi suçladı İMAMOĞLU ZİYARET ETMİŞTİ: TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

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