HDP’li Sezai Temelli’nin örgütü aklama telaşı: Skandal ’PKK yapmadı’ savunması!

Temelli'nin skandal paylaşımının tamamı ise şöyle:

"Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. O bölge cihatçıların kontrolünde… Maalesef yine çocuklarımız, insanlarımız yaşamını yitirdi. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız."