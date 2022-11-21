HDP'li Sezai Temelli'nin örgütü aklama telaşı: Skandal 'PKK yapmadı' savunması!
HDP vekili Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, bugün düzenlediği roketli saldırıyla 5 yaşındaki Hasan Karataş ile 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'ı katleden PKK'yı aklamaya çalıştı. Saldırının örgüt tarafından değil, cihatçılar tarafından yapıldığını öne süren Temelli, yaşananların 'senaryo' olduğunu söyleyip ittifak ortaklarına 'iktidara karşı birlik' çağrısı yaptı.
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenlemiş ve 6 vatandaşımızı katletmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, geride kalan gün Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/YPG mevzilerine hava harekatı düzenlemiş ve yüzlerce noktayı havaya uçurmuştu. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı çok sayıda terörist öldürülmüştü.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roket ve havan saldırısında ücretli öğretmen Ayşenur Alkan (22) ile Hasan Karataş (5) yaşamını yitirdi. Aralarında 5 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
HDP HAİN SALDIRI SONRASI PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞTI
Masum sivillerin katledilmesi sonrası terör örgütünü aklama işi HDP'ye kaldı.
HDP'li Sezai Temelli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırının PKK tarafından yapılmadığını öne sürdü.
ORTAKLARINA ÇAĞRI YAPTI: "İKTİDARA KARŞI DURUN"
Yaşananların 'senaryo' olduğunu söyleyen HDP'li Temelli, ittifak ortaklarına 'iktidara karşı durma' çağrısı yaptı.
Temelli'nin skandal paylaşımının tamamı ise şöyle:
"Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. O bölge cihatçıların kontrolünde… Maalesef yine çocuklarımız, insanlarımız yaşamını yitirdi. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız."
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