Türkiye KIZILELMA ile dünya muharebe tarihini yeniden yazacak! Bu teknolojiyi sadece 4 ülke üretebiliyor
Havacılıktaki atılımıyla dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Türkiye, Bayraktar TB2 SİHA'ların gücüyle korku saldı. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı, TSK'nın terörle mücadelesi ve Ukrayna-Rusya savaşında başardıklarıyla dünya basını tarafından "oyun değiştirici" yorumları yapılan TB2'nin ardından yeni koz KIZILELMA oldu. Türkiye'nin ürettiği KIZILELMA'daki teknoljiyi sadece 4 ülke üretibiliyor.
Özellikle yerli ve milli silahlı insansız hava araçları teknolojisiyle dünyanın gündeminden düşmeyen Türkiye, ilk olarak Bayraktar TB2 SİHA ile sektörde dikkatleri üzerine çekti. Birçok ülkenin envanterine almak için talepte bulunduğu Bayraktar TB2, önce Akıncı Taarruzi insansız Hava aracına şimdi ise Kızılelma insansız savaş uçağına dönüşmeye hazırlanıyor.
Akıncı TİHA'yı dünyada sadece 4 ülke üretebilirken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir "Son dönemin ses getiren ve Başkanlığımızın vizyon projelerinden birisi olan AKINCI TİHA Projesi ile dünyada hâlihazırda sadece birkaç ülkenin sahip olduğu kabiliyetlerin kazanılmasıyla Türkiye İHA sistemleri alanında lider ülkelerden birisi haline gelecektir." dedi.
Karadan denize, semadan fezaya uzanan Türkiye'nin milli savunma hamlesiyle ürettiği her proje, attığı her adım dostlarını memnun, düşmanlarını tedirgin ediyor. Bölgesinde birçok konuda olduğu gibi savunma teknolojisinde de liderliği eline alan Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.
2023'te Cumhuriyetin yüzüncü yılında kendi savaş uçağını hangardan çıkaracak olan Türkiye, 2030'lu yıllarda insanlı ve insansız savaş uçaklarının yanı sıra savaş gemisi, hava savunma sistemi gibi kritik savunma araçlarının tamamını milli imkanlarla üretebilen 5 süper güçten biri olacak.
SİHA KENDİSİNİ SAHADA İSPATLADI
Türkiye'nin savunma sanayi alanında adını duyurduğu İnsansız hava araçları, Suriye, Libya, Azerbaycan, Irak kuzeyi gibi sahalarda gösterdiği üstün performansla dünya ülkelerinin dikkatlerini bir anda Türkiye'ye çevirdi. Bayraktar TB2 SİHA'lar, birçok ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi. Hatta Ukrayna'da "Bayraktar" diye şarkılar bile yapıldı.
DÜNYADA SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR
Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği Akıncı TİHA, F-16 mühimmatı taşırken, 24 saat havada kalabiliyor. 40 bin feete kadar yükselen 1.350 kilogram faydalı yük taşıyan Akıncı TİHA, gelişmiş yapay zeka sistemiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca dikey iniş kalkış yapma özelliğine sahip Bayraktar DİHA da testlerinden başarıyla geçiyor. TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi üzerine konuşlandırılması planlanan bayraktar DİHA zorlu arazi şartlarında da piste gerek kalmadan istediği yere inip istediği yerden kalkabilecek.
Milli insansız hava araçlarından ANKA ve AKSUNGUR da operasyon sahalarında gösterdikleri üstün performansla adından söz ettirmeyi başarıyor. İnsansız hava filosunun önemli parçalarından biri de milli imkanlarla geliştirilen kamikaze dronlar.
Libya'da düzenlediği otonom operasyonla Birleşmiş milletler raporuna giren Kargu-2 kamikaze drone da Milli Savunma sanayiinin dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Savunma Sanayinin ürettiği bir diğer ürün ise yapay zeka ile hedeflerini vuran ilk vurucu İHA olarak Literatüre geçen Kargu VİHA…
VİHA asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere taşınabilir, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA olarak tanımlanıyor.
KIZILELMA İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
Türkiye'nin İHA teknolojisinde geldiği noktayı en iyi özetleyen proje ise MİUS insansız savaş uçağı olacak. Bayraktar Kızılelma projesi tamamlandığında muharebe tarihinde yeni bir dönem başlayacak. 35 bin feet operasyonel irtifa, 5 saat havada kalış süresi 6 bin kg maksimum kalkış ağırlığı, 0,6 mach seyir hızı, 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış kabiliyeti, radarda düşük görünürlük ve yüksek manevra kabiliyeti ile Kızılelma, insansız hava araçları arasında ilkleri gerçekleştirecek.
Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti milli radar sistemi ile yüksek farkındalık sağlayacak Kızılelma, savunma alanında dünyada kendinden sıkça söz ettirecek.
YERLİ ÇELİK KANATLAR
Türkiye'nin milli hava filosu insansız hava araçlarıyla sınırlı değil. Türk mühendislerinin eseri olan uçak ve helikopterler de son yıllarda Türk ordusunun gücüne güç katıyor. Milli hava filosunda çelik kanatlar arasında yer alan T129 Atak helikopterler operasyon sahalarında dosta güven verirken düşmanın kabusu olan donanımlarıyla öne çıkıyor.
17 Ağustos 2011'de ilk uçuşunu gerçekleştiren Atak helikopter, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor. Milli hava gücünün bir diğer çelik kanatlı üyesi de hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilen Gökbey. Gökbey sivil maksatlı helikopter ilk uçuşunu 2018 yılında gerçekleştirmiş, ilk siparişlerini de Jandarma Genel Komutanlığından almıştı. Jandarmanın sipariş ettiği 3 helikopter 2022 yılı sonunda teslim edilecek.
GÖKLERE MİLLİ İMZAYI ATAN PROJE "HÜRKUŞ"
Yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz amacıyla üstün performans sergilemesi amacıyla üretilen Hürkuş, hem temel pilotluk eğitimi hem de savaş uçağı pilotluğu eğitimi verilebiliyor. Sivil havacılık, terörle mücadele, keşif gözetleme gibi tüm kritik görevleri başarıyla yerine getiren Hürkuş eğitim ve hafif taarruz uçağının ilk ihracat sözleşmesi Nijer ile imzalanmıştı. Hürkuş artık ikinci ihracatına hazırlanıyor.
Hürkuş'un yanı sıra Hava Kuvvetlerinin gücünü artıracak bir diğer milli uçak ise Hürjet. Türkiye'nin yerli ve milli ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in üretim hangarında Türk mühendislerin yoğun mesaisi devam ediyor.
13 metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip.
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