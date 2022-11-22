Türkiye KIZILELMA ile dünya muharebe tarihini yeniden yazacak! Bu teknolojiyi sadece 4 ülke üretebiliyor

Karadan denize, semadan fezaya uzanan Türkiye'nin milli savunma hamlesiyle ürettiği her proje, attığı her adım dostlarını memnun, düşmanlarını tedirgin ediyor. Bölgesinde birçok konuda olduğu gibi savunma teknolojisinde de liderliği eline alan Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.

2023'te Cumhuriyetin yüzüncü yılında kendi savaş uçağını hangardan çıkaracak olan Türkiye, 2030'lu yıllarda insanlı ve insansız savaş uçaklarının yanı sıra savaş gemisi, hava savunma sistemi gibi kritik savunma araçlarının tamamını milli imkanlarla üretebilen 5 süper güçten biri olacak.