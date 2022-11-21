HDP Sözcüsü Ebru Günay PKK’nın kanalında CHP’ye seslendi: Tezkereye hayır demek yetmiyor

"TEZKEREYE HAYIR DEMEK YETMİYOR"

Günay açıklamasında şunları söyledi:

"Kürt sorununun çözülmesi temel kriterlerimizden biri. Bunlara dair fikri olmayan iktidarlar hep kaybettiler. AK Parti'nin çözülmesi bununla ilgili. Türkiye muhalefeti de temel çözüm bekleyen, kalıcı demokrasi, kalıcı özgürlüklere dair bir politika yoksunu.