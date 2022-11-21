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HDP Sözcüsü Ebru Günay PKK'nın kanalında CHP'ye seslendi: Tezkereye hayır demek yetmiyor

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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HDP Sözcüsü Ebru Günay PKK’nın kanalında CHP’ye seslendi: Tezkereye hayır demek yetmiyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Sözcüsü Ebru Günay, örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonunu hedef aldı. CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına tepki gösteren Günay, "Tezkereye hayır demek yetmiyor. Savaş siyasetine karşı aktif mücadele etmek gerekiyor." diyerek operasyonun durdurulması için yardım istedi.

Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenlemiş ve 6 vatandaşımızı katletmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, geride kalan gün Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/YPG mevzilerine hava harekatı düzenlemiş ve yüzlerce noktayı havaya uçurmuştu. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı çok sayıda terörist öldürülmüştü.

PKK'nın siyasi kolu HDP ise, söz konusu harekattan rahatsız olmuş ve algı operasyonlarına girişerek, TSK'nın operasyonlarını durdurması için propagandalara başlamıştı.

HDP'Lİ GÜNAY PKK'NIN KANALINDA İTTİFAK ORTAKLARINA SESLENDİ

HDP Sözcüsü Ebru Günay, örgütün kanalına katılıp, CHP'nin başını ittifak ortaklarına da kendilerinin yanında olması için çağrı yaptı.

Sınır ötesi operasyonlara TBMM'de, CHP ile birlikte 'hayır' dediklerini hatırlatan Günay, "Tezkereye hayır demek yetmiyor. Savaş siyasetine karşı aktif mücadele etmek gerekiyor." diyerek ortaklarından yardım istedi.

"TEZKEREYE HAYIR DEMEK YETMİYOR"

Günay açıklamasında şunları söyledi:

"Kürt sorununun çözülmesi temel kriterlerimizden biri. Bunlara dair fikri olmayan iktidarlar hep kaybettiler. AK Parti'nin çözülmesi bununla ilgili. Türkiye muhalefeti de temel çözüm bekleyen, kalıcı demokrasi, kalıcı özgürlüklere dair bir politika yoksunu.

Böyle olunca iktidarın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde siyaset yapıyorlar. Milliyetçi hamaseti aşamıyorlar. AK Parti iktidarı aslında muhalefeti dizayn ediyor. Dünya hava saldırılarını konuşuyor.

Tüm demokrasi güçleri tavır koyarken muhalefet AK Parti'nin arkasına sıralandı. Buna, savaş siyasetine onay verdiler.

Hayır diyen tek parti HDP, CHP de tezkereye 'hayır' demişti ama şerhlik koymak yetmiyor. Savaş siyasetine karşı aktif mücadele etmek gerekiyor."

HDP ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE RAHMET DİLEMİŞTİ

HDP, Pençe Kılıç Harekatı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kobani, Tel Rıfat ve Şengal'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca uluslararası çevrelere, "Saldırıları kınayın, sesinizi yükseltin" şeklinde çağrılar yapılmıştı.

HDP’li Günay PKK’nın kanalında CHP’ye seslendi HDP'Lİ GÜNAY PKK'NIN KANALINDA CHP'YE SESLENDİ

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