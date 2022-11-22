Ekrem İmamoğlu ziyaret etmişti: PKK'nın kanalına çıkıp Türkiye'yi suçladı

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Cengiz Çiçek, Pençe Kılıç Harekatı sonrası PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında Türkiye'yi suçladı. Yaşananların 'bir oyun' olduğunu söyleyen Çiçek, "Bu savaş sadece Kürt halkının değil, Türkiye'nin gelecek sorunudur." dedi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmetçik'i hedef alan Çiçek’i ziyaret etmişti.